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00:05 (мск), источник: РБК

Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира

Рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров 2016 года по версии Bloomberg возглавил основатель Jet.com Марк Лор. Этому способствовала сделка по продаже стартапа крупнейшему мировому ретейлеру Walmart.

Источник: AP 2017

Bloomberg опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира. Первое место с большим отрывом занял президент и главный исполнительный директор Walmart eCommerce U.S., основатель Jet.com Марк Лор.

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По оценке Bloomberg, в 2016 году его заработок составил $236 млн, из которых $235 млн он получил благодаря продаже Jet.com ретейлеру Walmart. Эта сделка стала самой крупной в истории США покупкой стартапа на рынке электронной коммерции. После продажи Jet.com Лор получил руководящий пост в подразделении электронной коммерции Walmart. Зарплата Лора составила $346 тыс.

Второе место занял генеральный директор корпорации Apple Тим Кук, заработавший за год $150 млн. Большую часть этих денег — $141 млн — топ-менеджер заработал на акциях компании. За минувший год зарплата Кука составила порядка $3 млн.

На третьем месте в рейтинге Bloomberg оказался бывший вице-президент Goldman Sachs, а ныне председатель совета директоров Evercore Partners Inc. Джон Вайнберг. Он заработал почти $124 млн.

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На четвертом месте — генеральный директор Alphabet Inc (материнской компании Google) Сундар Пичаи. Его доход за прошедший год составил $106,5 млн, из которых $650 тыс. — гонорар, $105,4 млн — доход с акций.

Пятерку самых дорогих топ-менеджеров замыкает генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск, заработавший $99,7 млн.S., в то время как остальной заработок пришелся на премии.

Далее в рейтинге расположились генеральный директор компании IBM Джинни Рометти ($96,7 млн), СЕО Caesars Acquisition Митч Гарбер ($91,1 млн), бывший генеральный директор Viacom Филипп Дауман ($87,8 млн), исполнительный директор CBS Corporation Лесли Мунвс ($83,6 млн) и СЕО Gamco Investors Inc. Марио Габелли ($75,9 млн).

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