Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира

Bloomberg опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира. Первое место с большим отрывом занял президент и главный исполнительный директор Walmart eCommerce U.S., основатель Jet.com Марк Лор.

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По оценке Bloomberg, в 2016 году его заработок составил $236 млн, из которых $235 млн он получил благодаря продаже Jet.com ретейлеру Walmart. Эта сделка стала самой крупной в истории США покупкой стартапа на рынке электронной коммерции. После продажи Jet.com Лор получил руководящий пост в подразделении электронной коммерции Walmart. Зарплата Лора составила $346 тыс.

Второе место занял генеральный директор корпорации Apple Тим Кук, заработавший за год $150 млн. Большую часть этих денег — $141 млн — топ-менеджер заработал на акциях компании. За минувший год зарплата Кука составила порядка $3 млн.