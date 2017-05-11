Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
Рейтинг самых высокооплачиваемых
Рейтинг самых высокооплачиваемых
Bloomberg опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых
По оценке Bloomberg, в 2016 году его заработок составил $236 млн, из которых $235 млн он получил благодаря продаже Jet.com ретейлеру Walmart. Эта сделка стала самой крупной в истории США покупкой стартапа на рынке электронной коммерции. После продажи Jet.com Лор получил руководящий пост в подразделении электронной коммерции Walmart. Зарплата Лора составила $346 тыс.
Второе место занял генеральный директор корпорации Apple Тим Кук, заработавший за год $150 млн. Большую часть этих денег — $141 млн —
На третьем месте в рейтинге Bloomberg оказался бывший
На четвертом месте — генеральный директор Alphabet Inc (материнской компании Google) Сундар Пичаи. Его доход за прошедший год составил $106,5 млн, из которых $650 тыс. — гонорар, $105,4 млн — доход с акций.
Пятерку самых дорогих
Далее в рейтинге расположились генеральный директор компании IBM Джинни Рометти ($96,7 млн), СЕО Caesars Acquisition Митч Гарбер ($91,1 млн), бывший генеральный директор Viacom Филипп Дауман ($87,8 млн), исполнительный директор CBS Corporation Лесли Мунвс ($83,6 млн) и СЕО Gamco Investors Inc. Марио Габелли ($75,9 млн).