В Киеве в четверг потеплеет, но ожидается дождь
В Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер
В Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг, 11 мая, синоптики обещают потепление после неожиданного и сильного майского похолодания, сообщает
Ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер
По данным синоптиков, ночью 11 мая в Киевской области на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов.
Напомним, с 8 мая в Украине значительно похолодало, местами даже прошел снег и град.