Неутешительный прогноз: после снега в Украину идет «сезон дождей»
Синоптики отмечают, что надеяться на потепление в ближайшее время не стоит, однако сезон дождей в Украине, как для весны, будет достаточно теплым и продлится с 12 по 15 мая.
Синоптики отмечают, что надеяться на потепление в ближайшее время не стоит, однако сезон дождей в Украине, как для весны, будет достаточно теплым и продлится с 12 по 15 мая.
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. После резкого снижения температуры, снега и града 10 мая синоптики прогнозируют в Украине сезон дождей, сообщили «Украинским новостям» в Укргидрометцентре.
По словам синоптиков, надеяться на потепление в ближайшее время не стоит, однако сезон дождей в Украине, как для весны, будет достаточно теплым и продлится с 12 по 15 мая.
В частности,
На остальной территории ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура в этот период будет колебаться от +2 до +8 градусов ночью и +13+18 градусов днем. На юге Украины — дневная норма будет достигать +23 градусов.
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Несколькими днями ранее мокрый снег выпал в Москве.