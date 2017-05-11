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00:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Неутешительный прогноз: после снега в Украину идет «сезон дождей»

Синоптики отмечают, что надеяться на потепление в ближайшее время не стоит, однако сезон дождей в Украине, как для весны, будет достаточно теплым и продлится с 12 по 15 мая.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. После резкого снижения температуры, снега и града 10 мая синоптики прогнозируют в Украине сезон дождей, сообщили «Украинским новостям» в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, надеяться на потепление в ближайшее время не стоит, однако сезон дождей в Украине, как для весны, будет достаточно теплым и продлится с 12 по 15 мая.

В частности, 12—13 мая на западе и севере пройдут сильные дожди и грозы. Порывы ветра будут колебаться с 15 до 20 метров за секунду.

На остальной территории ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура в этот период будет колебаться от +2 до +8 градусов ночью и +13+18 градусов днем. На юге Украины — дневная норма будет достигать +23 градусов.

14—15 мая также ожидаются небольшие дожди, ночью столбик термометра покажет +4+10 градусов, днем +14+19 градусов тепла.

Несколькими днями ранее мокрый снег выпал в Москве.

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