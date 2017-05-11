Группа NAVIBAND сегодня штурмует полуфинал «Евровидения» в Киеве

А в эти минуты наши участники международного форума трясутся от волнения. Артисты Ксюша Жук и Артем Лукьяненко пьют зеленый чай, разговаривают тихо и вкрадчиво — берегут связки и повторяют про себя слова песни Гiсторыя майго жыцця, с которой выйдут на сцену евросонга под номером 14. За спиной бесчисленное количество репетиций, бессонных ночей и гигабайт интервью. Сегодня час икс — второй полуфинал.

В этом году белорусские телезрители пережили уникальный опыт: трансляцию первого полуфинала мы увидели в записи, на час позже, чем все остальные страны. В соцсетях оригинально шутили по этому поводу: новый вид трансляции — прямой эфир в записи. Острословы упражняются, караван идет. По моим ощущениям, первый полуфинал показал, как телевизор у нас все еще побеждает интернет. В большинстве своем аудитория не готова смотреть шоу Евровидение на официальном сайте конкурса в режиме онлайн — без комментатора, без перевода с английского на русский: реплики той могучей кучки преданных поклонников евро, кто из года в год комментирует трансляцию в соцсетях, не нашел живого отклика у телеаудитории.

Сейчас никто не возьмется спрогнозировать результат, даже всезнающие букмекеры, чей прогноз в первом полуфинале оправдался полностью. Они прочили в фавориты шведа Робина Бенгсстона с обескураживающим хитом и такой же улыбкой — и вот он в финале. Не сомневались любители острых ощущений, что Диана Гаджиева из Азербайджана порвет Европу — она это сделала. Молчу про португальца Сальвадора Собрала — в финале нам предстоит еще раз услышать его чувственную балладу о любви мальчика к девочке, которая его не любит. А ему и не надо, его романтика и без того обаяет всех девочек Европы и Австралии заодно.

Хит шведа Робина Бенгсстона написан в лучших традициях синти-попа.

Но вернемся к NAVIBAND — очаровательным Артему и Ксюше с песней на мове, которые по праву называют себя здесь послами национальной культуры. Прогнозы букмекеров нам говорят, что белорусы должны выйти в десятку финалистов из 18 участников сегодняшнего концерта. Но нам в спину дышат представители Норвегии, Сербии и Хорватии — их ставки ноздря в ноздрю идут с нашими. Неприятно и волнительно, конечно. Я пошла к Ксении и Артему в номера, поддержать их морально перед сегодняшним стартом. Ксюша была на удивление спокойна, всецело увлечена прической и макияжем. Артем завершил сборы на концерт чуточку быстрее и ответил на два моих вопроса:

Послы белорусской культуры на Евровидении-2017 — группа NAVIBAND.

— Как вы здесь, Артем, держитесь?

— Позавчера в Киев приехал мой папа — для меня его присутствие лучше любых сеансов с психологом. Мы релаксируем, общаемся по-домашнему, пьем китайский чай и стараемся не нервничать.

— Вы посмотрели первый полуфинал во вторник, какие впечатления?