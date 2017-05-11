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00:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Группа NAVIBAND сегодня штурмует полуфинал «Евровидения» в Киеве

Все зрители Евровидения счастливы одинаково, но его участники несчастны по-своему. Нам с вами сегодня в 22.00 предстоит всего-то включить телевизор на канале Беларусь 1 и насладиться вторым полуфиналом великолепного шоу, в котором все номера участников отполированы до гламурного блеска.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

А в эти минуты наши участники международного форума трясутся от волнения. Артисты Ксюша Жук и Артем Лукьяненко пьют зеленый чай, разговаривают тихо и вкрадчиво — берегут связки и повторяют про себя слова песни Гiсторыя майго жыцця, с которой выйдут на сцену евросонга под номером 14. За спиной бесчисленное количество репетиций, бессонных ночей и гигабайт интервью. Сегодня час икс — второй полуфинал.

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В этом году белорусские телезрители пережили уникальный опыт: трансляцию первого полуфинала мы увидели в записи, на час позже, чем все остальные страны. В соцсетях оригинально шутили по этому поводу: новый вид трансляции — прямой эфир в записи. Острословы упражняются, караван идет. По моим ощущениям, первый полуфинал показал, как телевизор у нас все еще побеждает интернет. В большинстве своем аудитория не готова смотреть шоу Евровидение на официальном сайте конкурса в режиме онлайн — без комментатора, без перевода с английского на русский: реплики той могучей кучки преданных поклонников евро, кто из года в год комментирует трансляцию в соцсетях, не нашел живого отклика у телеаудитории.

Сейчас никто не возьмется спрогнозировать результат, даже всезнающие букмекеры, чей прогноз в первом полуфинале оправдался полностью. Они прочили в фавориты шведа Робина Бенгсстона с обескураживающим хитом и такой же улыбкой — и вот он в финале. Не сомневались любители острых ощущений, что Диана Гаджиева из Азербайджана порвет Европу — она это сделала. Молчу про португальца Сальвадора Собрала — в финале нам предстоит еще раз услышать его чувственную балладу о любви мальчика к девочке, которая его не любит. А ему и не надо, его романтика и без того обаяет всех девочек Европы и Австралии заодно.

Хит шведа Робина Бенгсстона написан в лучших традициях синти-попа.

Но вернемся к NAVIBAND — очаровательным Артему и Ксюше с песней на мове, которые по праву называют себя здесь послами национальной культуры. Прогнозы букмекеров нам говорят, что белорусы должны выйти в десятку финалистов из 18 участников сегодняшнего концерта. Но нам в спину дышат представители Норвегии, Сербии и Хорватии — их ставки ноздря в ноздрю идут с нашими. Неприятно и волнительно, конечно. Я пошла к Ксении и Артему в номера, поддержать их морально перед сегодняшним стартом. Ксюша была на удивление спокойна, всецело увлечена прической и макияжем. Артем завершил сборы на концерт чуточку быстрее и ответил на два моих вопроса:

Послы белорусской культуры на Евровидении-2017 — группа NAVIBAND.

— Как вы здесь, Артем, держитесь?

— Позавчера в Киев приехал мой папа — для меня его присутствие лучше любых сеансов с психологом. Мы релаксируем, общаемся по-домашнему, пьем китайский чай и стараемся не нервничать.

— Вы посмотрели первый полуфинал во вторник, какие впечатления?

— Любопытные. Когда смотрели конкурс в предыдущие годы дома по телевизору, ощущения были совсем другие: недосягаемый космический ивент с грандиозной площадкой и классными артистами. Сейчас взгляд полностью поменялся: о, это же наша сцена, а вот артисты, с которыми общаемся и дружим уже две недели в Киеве, все такие родненькие, хорошие. Знаком каждый миллиметр на сцене, взлет каждой из камер. В общем, мы здесь по-хорошему освоились.

Азербайджанский проект Дихаш с первого раза не раскусишь.

— Главная интрига вашего сегодняшнего выступления состояла в том, полетит Ксения или нет? Многие в Минске ждут некоего полета? Он состоится?

— Все, кто следит за конкурсом, уже видели наши генеральные репетиции — так что представляют себе, что и как мы будем делать на сцене, никаких экстраординарных полетов не будет. Хотя наш выход на многомиллионную аудиторию — это и есть полет, точка отрыва, и нам очень нужна ваша поддержка сегодня. Обращаемся ко всем нашим поклонникам: держите за нас кулачки.

Португалец Сальвадор Собрал (простите за тавтологию!) собрал уже несколько миллионов лайков на официальном канале конкурса.

Из 18 стран сегодня жюри и телезрители выберут 10 лучших. Белорусы, кстати, тоже голосуют. Земля, прощай. В добрый путь!

ДЕСЯТКА.

Определена первая десятка финалистов вокального конкурса Евровидение. Путевку в финал получили Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

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