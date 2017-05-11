«Чёрных рыболовов» становится больше в Иркутской области

Возможно потому, что сотрудники Росрыболовства и Рыбоохраны стали их чаще выявлять. Выручают и общественные инспекторы — в Прибайкалье их 70 человек. Они также участвуют в рейдах и помогают искать «чёрных рыболовов». Что касается других водоёмов и рек области, там введены запреты на вылов щуки, ленка, хариуса и тайменя. Сейчас идёт нерест рыбы. Нельзя пользоваться сетями и забрасывать удочку с маломерных судов. Иначе грозит изъятие как снастей, так и лодок. Ограничение на вылов действует уже 2 недели, но желающих «рыбку съесть» это не отпугивает.

— За две недели нерестового периода уже составлено более 100 административных протоколов, наложено штрафа порядка 100 000 рублей и предъявлено 12 000 за нанесённый ущерб, — говорит заместитель начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов Ангаро-Байкальского управления рыболовства Ринат Енин.