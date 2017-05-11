Шотландского кота с ожирением заставят худеть на конкурсе
Страдающий ожирением кот из шотландского Абердина, который однажды застрял в дверце для кошек, вышел в финал конкурса по похудению среди домашних животных.
Страдающий ожирением кот из шотландского Абердина, который однажды застрял в дверце для кошек, вышел в финал конкурса по похудению среди домашних животных.
Кот по кличке Пампкин («Тыква»), неравнодушный к мороженому и чипсам, — единственный шотландец в клубе по похудению PDSA Pet Fit Club..
Семилетний кот будет соревноваться с шестью другими домашними животными со всей Британии, среди которых есть собаки, другие кошки и кролик.
Пампкин весит чуть более 10 килограммов, ему нужно будет сбросить 3,2 кг.
Победитель конкурса получит годовой запас еды и отдых в гостинице, где можно жить с животными.
Пампкин и его сестра Манчкин, от лишнего веса не страдающая, живут у своей 21-летней хозяйкин Челси Муллен с детства.
По словам Челси, оба животных потребляют один и тот же объем пищи, однако разница в том, что Памкин практически все время лежит.
«Несколько лет назад Пампкин застрял в дверце для кошек. Это стало большим стрессом, его совсем зажало — не мог сдвинуться ни вперед, ни назад. С тех пор он избегает ее», — рассказала хозяйка.
«Он очень дружелюбный и любящий кот, однако он превратился в кушетку. Его ежедневные упражнения состоят из перемещения до миски с водой и едой и возвращения на кровать», — добавила она.
По ее словам, Пампкин любит сухой корм, а также не против доесть за ней мороженое и чипсы.
Главный ветеринар PDSA Фиона Грегге, которая будет помогать Пампкину худеть, предупреждает, что ожирение среди животных становится все более серьезной проблемой.
«Лишний вес может представлять серьезные риски для здоровья и привести к уменьшению срока жизни, а также опасным заболеваниям, включая артрит, диабет и болезни сердца», — говорит она.