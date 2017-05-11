Шотландского кота с ожирением заставят худеть на конкурсе

Кот по кличке Пампкин («Тыква»), неравнодушный к мороженому и чипсам, — единственный шотландец в клубе по похудению PDSA Pet Fit Club..

Семилетний кот будет соревноваться с шестью другими домашними животными со всей Британии, среди которых есть собаки, другие кошки и кролик. Пампкин весит чуть более 10 килограммов, ему нужно будет сбросить 3,2 кг.

Следующие шесть месяцев он проведет на жесткой диете, выполняя программу упражнений.

Победитель конкурса получит годовой запас еды и отдых в гостинице, где можно жить с животными. Пампкин и его сестра Манчкин, от лишнего веса не страдающая, живут у своей 21-летней хозяйкин Челси Муллен с детства.

По словам Челси, оба животных потребляют один и тот же объем пищи, однако разница в том, что Памкин практически все время лежит. «Несколько лет назад Пампкин застрял в дверце для кошек. Это стало большим стрессом, его совсем зажало — не мог сдвинуться ни вперед, ни назад. С тех пор он избегает ее», — рассказала хозяйка.

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«Он очень дружелюбный и любящий кот, однако он превратился в кушетку. Его ежедневные упражнения состоят из перемещения до миски с водой и едой и возвращения на кровать», — добавила она. По ее словам, Пампкин любит сухой корм, а также не против доесть за ней мороженое и чипсы. Главный ветеринар PDSA Фиона Грегге, которая будет помогать Пампкину худеть, предупреждает, что ожирение среди животных становится все более серьезной проблемой. «Лишний вес может представлять серьезные риски для здоровья и привести к уменьшению срока жизни, а также опасным заболеваниям, включая артрит, диабет и болезни сердца», — говорит она.