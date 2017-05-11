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02:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Шотландского кота с ожирением заставят худеть на конкурсе

Страдающий ожирением кот из шотландского Абердина, который однажды застрял в дверце для кошек, вышел в финал конкурса по похудению среди домашних животных.

Кот по кличке Пампкин («Тыква»), неравнодушный к мороженому и чипсам, — единственный шотландец в клубе по похудению PDSA Pet Fit Club..

Семилетний кот будет соревноваться с шестью другими домашними животными со всей Британии, среди которых есть собаки, другие кошки и кролик.

Пампкин весит чуть более 10 килограммов, ему нужно будет сбросить 3,2 кг.

Следующие шесть месяцев он проведет на жесткой диете, выполняя программу упражнений.

Победитель конкурса получит годовой запас еды и отдых в гостинице, где можно жить с животными.

Пампкин и его сестра Манчкин, от лишнего веса не страдающая, живут у своей 21-летней хозяйкин Челси Муллен с детства.

По словам Челси, оба животных потребляют один и тот же объем пищи, однако разница в том, что Памкин практически все время лежит.

«Несколько лет назад Пампкин застрял в дверце для кошек. Это стало большим стрессом, его совсем зажало — не мог сдвинуться ни вперед, ни назад. С тех пор он избегает ее», — рассказала хозяйка.

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«Он очень дружелюбный и любящий кот, однако он превратился в кушетку. Его ежедневные упражнения состоят из перемещения до миски с водой и едой и возвращения на кровать», — добавила она.

По ее словам, Пампкин любит сухой корм, а также не против доесть за ней мороженое и чипсы.

Главный ветеринар PDSA Фиона Грегге, которая будет помогать Пампкину худеть, предупреждает, что ожирение среди животных становится все более серьезной проблемой.

«Лишний вес может представлять серьезные риски для здоровья и привести к уменьшению срока жизни, а также опасным заболеваниям, включая артрит, диабет и болезни сердца», — говорит она.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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