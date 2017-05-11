Хабаровчане смогут обменяться вещами на благотворительной ярмарке
4 июня в Хабаровске пройдет благотворительная ярмарка «Из рук в руки». Ее организует приходской клуб многодетных семей «Ландыши».
4 июня в Хабаровске пройдет благотворительная ярмарка «Из рук в руки». Ее организует приходской клуб многодетных семей «Ландыши».
Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Для этого нужно принести на ярмарку любую ненужную вещь в хорошем состоянии и там обменять ее на
Ярмарку проведут в 11:30 у стен