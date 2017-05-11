Хабаровчане смогут обменяться вещами на благотворительной ярмарке

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Для этого нужно принести на ярмарку любую ненужную вещь в хорошем состоянии и там обменять ее на что-то полезное для себя.

Ярмарку проведут в 11:30 у стен Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. До этого состоится литургия. Справки по телефону: 8−914−771−07−80 (Ольга Красюкова), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.