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03:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане смогут обменяться вещами на благотворительной ярмарке

4 июня в Хабаровске пройдет благотворительная ярмарка «Из рук в руки». Ее организует приходской клуб многодетных семей «Ландыши».

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Для этого нужно принести на ярмарку любую ненужную вещь в хорошем состоянии и там обменять ее на что-то полезное для себя.

Ярмарку проведут в 11:30 у стен Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. До этого состоится литургия. Справки по телефону: 8−914−771−07−80 (Ольга Красюкова), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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