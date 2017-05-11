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03:27 (мск), источник: Вести Приморье

Прокуратура добивается сохранения сквера им. Игнатьева во Владивостоке

Ранее сообщалось о результатах проверки, проведенной прокуратурой г. Владивостока с привлечением специалистов контролирующих органов, законности предоставления земельных участков, на территории которых расположен сквер им. Н. П. Игнатьева.

Так, проверяющими было установлено, что земельный участок в районе дома № 74 по Океанскому проспекту г. Владивостока передан в аренду, а затем — в собственность ООО «Фасад-Строй». В последующем между этим обществом и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» заключен договор купли-продажи указанного участка и расположенного на нём объекта незавершенного строительства центра ландшафтного дизайна готовностью 1%.

Вместе с тем проверка с выходом на место показала, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует, следовательно, земельный участок предоставлен в собственность ООО «Фасад-Строй» в нарушение ст. 36 Земельного кодекса РФ, поскольку общество не могло приобрести право на объект в связи с отсутствием такового, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Кроме того, проверяющими принят во внимание акт обследования должностными лицами ФГУП «Ростехинвентаризация по Приморскому краю» от 23.09.2008, в соответствии с которым на земельном участке по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 74, объекты незавершенного строительства отсутствуют.

Таким образом, приобретая в 2011 году якобы объект незавершенного строительства, ООО «Управляющая компания «РЭМИ», будучи осведомленное о существовании акта обследования, не могло не знать о фактическом отсутствии данного объекта и, соответственно, не может считаться добросовестным приобретателем такого имущества.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, названный земельный участок не мог быть приобретен ООО «Фасад-Строй» и ООО «Управляющая компания «РЭМИ» в собственность для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации фактически отсутствующего объекта.

Учитывая результаты проверки, прокурор г. Владивостока в июне прошлого года в интересах неопределённого круга лиц и муниципального образования обратился с суд с исковым заявлением о признании отсутствующим право собственности ООО «Управляющая компания «РЭМИ» на объект незавершенного строительства (центр ландшафтного дизайна) готовностью 1%, расположенный по адресу: г. Владивосток, проспект Океанский, д. 74, и земельный участок, на котором расположен данный объект.

Кроме этого, прокурором заявлены требования о признании отсутствующим обременения в виде прав аренды на соседний земельный участок, на котором также расположен сквер.

Накануне решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило, вопросы его фактического исполнения контролируются прокуратурой города.

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