Новая линия прямого авиасообщения свяжет Владивосток и Харбин — Синьхуа

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на руководство харбинского международного аэропорта Тайпин.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, рейсы планируется выполнять дважды в неделю, по четвергам и субботам, с использованием авиалайнеров Airbus A321. Вплоть до настоящего момента перелеты по этому направлению осуществлялись российской «Авророй», а также China Southern Airlines.