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03:29 (мск), источник: Вести Приморье

Новая линия прямого авиасообщения свяжет Владивосток и Харбин — Синьхуа

Новая линия прямого авиасообщения с четверга свяжет Владивосток и город Харбин (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян), перелеты будет осуществлять компания Sichuan Airlines («Сычуань эйрлайнз»).

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на руководство харбинского международного аэропорта Тайпин.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, рейсы планируется выполнять дважды в неделю, по четвергам и субботам, с использованием авиалайнеров Airbus A321. Вплоть до настоящего момента перелеты по этому направлению осуществлялись российской «Авророй», а также China Southern Airlines.

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