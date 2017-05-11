Дальневосточный гектар вновь порождает конфликты

— Я останусь без огорода, у меня дочь диабетик. На что я буду жить?

Жители возделывали эти грядки на протяжении двадцати лет. В этом году впервые у них не будет свежих овощей, выращенных своими руками. Внезапно люди лишились своих соток, которые когда-то получили от военного гарнизона.

Произошло это потому, что земля попала под программу «Дальневосточный гектар»: на картах со спутника участки были свободны. Новый владелец живет здесь же по соседству и должен был знать, что эти земли давно освоены.

Анатолий Стороженко, житель п. Раздольное: «Мы официально оформили, официально. Шесть государственных учреждений проверяли, что это за земля. Можно ли здесь давать все».

Оформлением территории занимались кадастровые инженеры. Оказалось, по всем документам земля не принадлежит военным и полностью свободна для освоения. Жители дома пытались оформить свои участки в собственность раньше, но взять под дальневосточный гектар не догадались.

Татьяна Ильиных, жительница п. Раздольное: «Мы три года бьемся оформить эти участочки, нам не дают. Нам идут отказы с департамента. Ему дали гектар. Мы написали заявление в прокуратуру, написали в департамент».

Новому владельцу дальневосточного гектара осталось только получить документы на землю. В профильном департаменте говорят, подобный случай не первый в крае. Проблема коснулась тех приморцев, у кого участки до сих пор официально не оформлены — отсюда и спорные ситуации.

Илья Терехов, директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: «Поскольку закон предусматривает первоочередность рассмотрения тех заявлений, которые поступили раньше, не было оснований для отказа в предоставлении участка, человек получил этот земельный участок».

Впрочем, у жителей Раздольного еще есть шанс побороться за свои участки. В течение полугода они могут обратиться в суд, пока новый владелец не получил документы на землю.