Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Аваков уволил руководство полиции Днепра после беспорядков 9 мая
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Спецназ РФ применил в Сирии ракетный комплекс "Корнет" - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Третий за сутки провал асфальта произошел в центре Владивостока

Большая яма образовалась на улице Пограничная.

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Третий за стуки провал асфальта на дорожном полотне случился в центральном районе Владивостока. Огромная яма глубиной около полуметра образовалась на улице Пограничная рядом со стадионом «Динамо» и баром «Дружба», сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, что другой провал асфальта произошел вчера вечером, 10 мая, тоже в центре Владивостока. Дыра глубиной 1,5 метра образовалась на пешеходном переходе на перекрестке улиц Светланская и Уборевича. Один из автомобилистов по неустановленным пока причинам уже стал жертвой дорожных обстоятельств. Возможной причиной провала асфальта называют прорыв трубы с горячей водой, который и подтопили дорогу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Августейший визит: как раненый цесаревич во Владивостоке тачку возил и доски цементировал
Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом
Трамп о реакции демократов на увольнение Коми: «лживые лицемеры»
ЦРУ открыло центр для противодействия ядерной угрозе КНДР
Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстиции
Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
Сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира
«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
10 самых удивительных космических явлений последнего времени Мы собрали для вас самые интересные явления из далекого космоса
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь