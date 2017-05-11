Третий за сутки провал асфальта произошел в центре Владивостока

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Третий за стуки провал асфальта на дорожном полотне случился в центральном районе Владивостока. Огромная яма глубиной около полуметра образовалась на улице Пограничная рядом со стадионом «Динамо» и баром «Дружба», сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, что другой провал асфальта произошел вчера вечером, 10 мая, тоже в центре Владивостока. Дыра глубиной 1,5 метра образовалась на пешеходном переходе на перекрестке улиц Светланская и Уборевича. Один из автомобилистов по неустановленным пока причинам уже стал жертвой дорожных обстоятельств. Возможной причиной провала асфальта называют прорыв трубы с горячей водой, который и подтопили дорогу.