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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Нормы ГТО сдадут жители Индустриального района Хабаровска

13 мая жители Индустриального района Хабаровска сдадут нормы ГТО. Мероприятие начнется в 13:00.

Работники местных предприятий выполнят ряд упражнений. В их числе — прыжки с места, наклон вперед, подтягивание на перекладине, отжимания. Мужчины также сделают рывок 16-килограммовой гири.

Нормативы у активистов примут специалисты комитета по управлению районом и руководство фитнес-клуба «МК-спорт», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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