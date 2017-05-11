Нормы ГТО сдадут жители Индустриального района Хабаровска
13 мая жители Индустриального района Хабаровска сдадут нормы ГТО. Мероприятие начнется в 13:00.
13 мая жители Индустриального района Хабаровска сдадут нормы ГТО. Мероприятие начнется в 13:00.
Работники местных предприятий выполнят ряд упражнений. В их числе — прыжки с места, наклон вперед, подтягивание на перекладине, отжимания. Мужчины также сделают рывок 16-килограммовой гири.
Нормативы у активистов примут специалисты комитета по управлению районом и руководство