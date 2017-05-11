Нормы ГТО сдадут жители Индустриального района Хабаровска

Работники местных предприятий выполнят ряд упражнений. В их числе — прыжки с места, наклон вперед, подтягивание на перекладине, отжимания. Мужчины также сделают рывок 16-килограммовой гири.

Нормативы у активистов примут специалисты комитета по управлению районом и руководство фитнес-клуба «МК-спорт», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».