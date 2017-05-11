Отреставрированные за бюджетные средства здания передали церкви

Церковь возвращает себе религиозные сооружения на территории Красноярского края. Многие здания до передачи отреставрировали на бюджетные средства. Среди таких объектов — Архиерейский дом на ул. Горького, 27 и келейный корпус Успенского мужского монастыря в поселке Удачный.

С начала 1990-х годов Русская православная церковь требует возвратить храмы, отобранные большевиками после 1917 года. Государство пошло навстречу: в 2010 году Госдума приняла закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». По закону церковь может либо получить здание в собственность и стать его владельцем, либо безвозмездно им пользоваться. За последние четыре года к РПЦ перешли 270 храмов, монастырей и других строений по всей стране.

Как подтвердили корреспонденту Sibnovosti.ru в агентстве по управлению государственным имуществом, Архиерейский дом в середине прошлого года был передан в собственность религиозной организации «Красноярская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Келейный корпус передан в безвозмездное пользование РПЦ на 50 лет. Также в пользование организации переданы тепловые сети и имущество объектов.

Также, согласно данным на сайте краевого правительства, епархия просила передать в пользование Троицкую церковь в селе Частоостровское Емельяновсокого района, Свято-Троицкий храм в селе Шалоболино Курагинского района, «Церковь Вознесения» в Минусинске.

Архиерейский дом — одно из крупнейших зданий Красноярска второй половины XIX века со своеобразной и сложной композицией, с продолжительной строительной историей. В 2015 году в здании был закончен продолжительный и скандальный ремонт, выполнявшийся на средства бюджета края. Стоимость работ не уточняется, однако по данным журналистов, реконструкция могла обойтись бюджету более чем в 200 млн рублей. Ремонт проходил в рамках программы «Сохранение культурного наследия» государственной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением правительства края от 30.09.2013 № 511-п.

Реставрация келейного корпуса на Удачном продолжалась в течение 2 лет и закончилась в октябре 2015 года. Из краевого бюджета на реставрацию были выделены 158,9 млн рублей.

Здание было построено в 1882 году по указу Святейшего Синода. С 1924 года в помещениях бывшего Успенского монастыря размещались детский дом, дом отдыха «Енисей», пионерский лагерь «Красноярский». С 2001 года здания монастыря переданы епархии.

Отметим, в Красноярске расположено несколько десятков сооружений, на которые в будущем может рассчитывать православная церковь. Так, в пределах исторического Красноярска сейчас сохранилось около 30 зданий, которые были изъяты у епархии в революционные и постреволюционные годы. Уже в ближайшие годы Минобороны РФ может передать РПЦ здание военного госпиталя (бывшую духовную семинарию) на ул. Горького.

Подвешенным остается вопрос о передаче в собственность католической церкви Красноярского Органного зала. Костел был построен в 1911 году краевой католической общиной, а в 1936 году национализирован.