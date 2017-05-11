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04:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

О последствиях «серой» зарплаты расскажут жителям Иркутской области

В Иркутской области проходит декада «Неформальная занятость населения».

Источник: Reuters

Декада «Неформальная занятость населения» проходит на базе центров занятости населения Иркутской области с 10 по 20 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра труда и занятости области Наталью Воронцову. В рамках декады министерство откроет телефоны горячей линии (8−902−177−20−44 и 8−950−129−20−59), по которым граждане и работодатели смогут получить консультации, касающиеся соблюдения норм трудового законодательства РФ.

«Трудовая деятельность граждан без оформления трудовых отношений, получение заработной платы в конверте являются не только нарушением законодательства, но в перспективе влечет за собой серьезные негативные последствия для самого работника, — подчеркнула Наталья Воронцова. — Прежде всего — это отсутствие социальных гарантий: право на достойную пенсию, отпуск, больничный, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, пособие в случае безработицы, а также выходное пособие при увольнении по сокращению штата».

В результате совместной деятельности минтруда Иркутской области с территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования, налоговой службы и другими контрольными и надзорными органами в регионе за 2016 год легализованы трудовые отношения 47,5 тыс. человек.

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