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04:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ректор ДВФУ заработал в 2016 году почти в 2 раза больше губернатора Приморья

Никита Анисимов отчитался о доходах в размере 5,5 млн рублей.

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов заработал по итогам 2016 года более 5,5 млн рублей, что больше почти в 2 раза доходов губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, ранее руководившим вузом. Это следует из документа о доходах, опубликованного на сайте ДВФУ, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Доход супруги и.о. ректора ДВФУ в прошлом году составил 658,7 тысяч рублей, несовершеннолетние дети доходов не имели.

В собственности семьи Никиты Анисимова находятся ¼ доли в квартире (76,7 кв. метров), квартира площадью 70 кв. метров, два земельного участка (2,4 и 5 тысяч кв. метров соответственно), жилой дом (61,4 кв.метров).

Передвигается ректор на автомобиле Nissan Qashqai 2008 года выпуска.

Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский за 2016 год заработал 2,99 млн рублей. Самый высокий личный доход на уровне 6,6 млн рублей показал вице-губернатор Павел Серебряков. В прошлом году он продал автомобиль, что и повлияло на сумму. А самой богатой семьей вице-губернаторов по итогам 2016 года стала семья Эдуарда Портнова, курирующего сферу строительства. Чета Портновых задекларировала доход в размере более 40 млн рублей.

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