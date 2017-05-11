Ректор ДВФУ заработал в 2016 году почти в 2 раза больше губернатора Приморья

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов заработал по итогам 2016 года более 5,5 млн рублей, что больше почти в 2 раза доходов губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, ранее руководившим вузом. Это следует из документа о доходах, опубликованного на сайте ДВФУ, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Доход супруги и.о. ректора ДВФУ в прошлом году составил 658,7 тысяч рублей, несовершеннолетние дети доходов не имели.

В собственности семьи Никиты Анисимова находятся ¼ доли в квартире (76,7 кв. метров), квартира площадью 70 кв. метров, два земельного участка (2,4 и 5 тысяч кв. метров соответственно), жилой дом (61,4 кв.метров).

Передвигается ректор на автомобиле Nissan Qashqai 2008 года выпуска.