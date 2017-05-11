С помывкой машин в реках Иркутской области борются полицейские

Как сообщает 10 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, за прошедшие выходные на берегу реки в городской черте правоохранители выявили четыре таких случая. Сэкономил на услугах профессиональной мойки и устроил душ на берегу Ангары для своей «Тойоты Хариер» 48-летний мужчина. Использовал воду из реки для наведения чистоты в своем ВАЗ-21140 29-летний усольчанин. Мыли в Ангаре свои автомобили также 49-летний владелец «Хендай Старекс» и 23-летний водитель «Тойоты Марк-2». Административные материалы в отношении этих правонарушителей полицейские направили в Иркутский межрайонный отдел рыбоохраны.

Правоохранители напоминают автовладельцам, что Кодекс об административных правонарушениях РФ рассматривает мойку машины в реке как действие, приносящее вред водоему, за которое предусмотрен штраф в сумме от 3 до 5 тыс. рублей.