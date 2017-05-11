Одной из причин «вампирского нашествия» в Хабаровск стали дачники

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

Клещей в Хабаровск зачастую привозят дачники, привозящие растения из леса и домашние животные после выгула. Однако акарицидная обработка проводится интенсивно, и количество паразитов в городе уменьшилось, сообщила корр. ИА AmurMedia консультант отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяна Захарова.

Ранее агентство сообщало, что весенняя угроза — энцефалитные клещи — активизируются в Хабаровске и его окрестностях всё больше и больше.

Как сообщила консультант управления здравоохранения Татьяна Захарова, с начала марта по 30 апреля в городе зарегистрировано 235 случаев укуса клеща, из них 164 — взрослые, 71 — дети.

— Однако, по сравнению с прошлыми года количество пострадавших уменьшилось. В 2016 году за этот же промежуток времени было 279 укушенных, в 2015 — 414. Такое снижение наблюдается благодаря интенсивной обработке городских территорий, — уточнила Татьяна Захарова.

По словам эксперта, акарицидная обработка, которая должна избавить горожан от кровососов, сейчас активно проводится в парках, на бульварах и других местах массового скопления людей.

— В то же время нужно заметить, что обрабатываются, по сути, определенные точки. Но, к примеру, в тех же скоплениях прошлогодней листвы, которые остались у жилых домов, или, скажем, в оврагах парка, вполне можно подцепить клеща. Кроме того, насекомых приносят собой и дачники, когда едут с различными кустами из леса. С них они вполне могут переползти, такая возможна ситуация, — заключила Татьяна Захарова.