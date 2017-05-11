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07:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирском госуниверситете пройдут Дни донора

УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкирском государственном университете пройдут Дни донора.

Перед началом акции в актовом зале главного корпуса вуза прочтут образовательную лекцию «Я — Донор» с участием представителей Республиканской станции переливания крови. Она состоится 16 мая в 14 часов.

В последующие два дня, 17 и 18 мая, у главного корпуса БашГУ с 9 до 14 часов будет работать мобильный пункт забора крови. Для участия в акции необходимо быть старше 18 лет; не иметь медицинских противопоказаний; пройти регистрацию. В день акции прийти с паспортом к пункту сдачи крови.

В вузе подчеркнули, для более удобного проведения забора крови, без очередей и ожиданий, принято решение провести онлайн-регистрацию доноров и распределить участников по дням и подходящему времени. Результаты и списки будут вывешены в группе Объединенного совета обучающихся «ВКонтакте» 16 мая.

Регистрацию можно пройти, перейдя по ссылке.

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