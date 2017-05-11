В Башкирском госуниверситете пройдут Дни донора

Перед началом акции в актовом зале главного корпуса вуза прочтут образовательную лекцию «Я — Донор» с участием представителей Республиканской станции переливания крови. Она состоится 16 мая в 14 часов.

В последующие два дня, 17 и 18 мая, у главного корпуса БашГУ с 9 до 14 часов будет работать мобильный пункт забора крови. Для участия в акции необходимо быть старше 18 лет; не иметь медицинских противопоказаний; пройти регистрацию. В день акции прийти с паспортом к пункту сдачи крови.