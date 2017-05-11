Ужесточены правила отлова бродячих собак на территории Красноярска

В Красноярске ужесточены правила отлова бездомных животных. Документ опубликован 10 мая на официальном сайте мэрии города.

Согласно обновленному регламенту, потенциальный подрядчик должен размещать пойманных собак исключительно в пределах Красноярска. Помещение для животных необходимо оборудовать не только отопительной системой и электричеством, но и кварцевыми лампами. На входе в пункт передержки должен лежать дезинфекционный коврик.

Подрядчик также должен вести свой сайт, на котором будут публиковаться даты очередного отлова, адреса пунктов и фотографии животных. Всех пойманных собак нужно сразу же осмотреть, стерилизовать, чипировать и бирковать.

Кроме того, документ изменяет правила помещения собак в групповые вольеры. Теперь туда могут помещаться только кормящие безнадзорные животные с потомством. Также регламент запрещает усыплять собак, находящихся в сознании — перед процедурой животное нужно «погрузить» в наркоз.

Сейчас отловом бродячих собак в Красноярске занимается фонд «Белка и стрелка». Активисты выиграли тендер после того, как предыдущий подрядчик стал фигурантом скандала — в декабре прокуратура выяснила, что бизнесмен завышал показатели своей работы. Предприниматель отчитался о 187 пойманных животных, при этом в пункте передержки на ул. Пограничников имеется только 50 клеток размером 1×1х1,5 метров. В прокуратуре отметили, что при таком объеме в вольерах должны содержаться по 3−4 собаки, что невозможно физически.

Однако работа нынешнего подрядчика также вызывает нарекания у общественников. В феврале зоозащитники обвинили «Белку и стрелку» в отсутствии медицинских документов на животных.