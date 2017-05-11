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05:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Кенгуру и фазанов привезут в комсомольский зооцентр из Новосибирска

В конце мая в комсомольский зооцентр «Питон» привезут новых животных и птиц.

Их купили в Новосибирском зоопарке. В числе приобретений — капибара, пара агути, четыре египетские летучие собаки, камерунская коза, две утки-мандаринки, два золотых фазана и кенгуру Беннетта.

«Это небольшой кенгуру, много места ему не требуется. Он вполне может жить в вольере размером 5×5 метров. Пока мы приобрели одного самца, однако планируем затем найти ему самку. Жить кенгуру будет в уличном вольере, который мы специально для него оборудуем. Их можно держать в уличных вольерах при температуре до минус 10 градусов по Цельсию», — рассказала директор зооцентра «Питон» Ирина Трифонова.

Все животные обошлись учреждению в 289 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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