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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Электронную очередь предложено внедрить на паромы МРС — Ольхон

О возможности регулирования перевозки транспорта и людей на паромах, переводящих людей на байкальский остров Ольхон и обратно на материк, с помощью электронной очереди заявил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов на совещании в Ольхонском районе.

Об этом в мае 2017 года сообщает газета «Байкальские зори». Напомним, нынешним летом будут работать три парома — «Дорожник», «Ольхонские ворота» и новый «Семен Батагаев». Последний начнет курсировать между материком и островом с 1 июня. Ожидается, что из-за этого туристический поток вырастет на 30%.

В работе паромной переправы возникает множество проблем в туристический сезон. Из-за большого количества желающих переехать через пролив Ольхонские Ворота на остров возникают нарушения общественного порядка. Люди порой дерутся за место в очереди. На совещании было решено направить письмо-обращение в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Иркутской области о возможности привлечения войск Росгвардии к охране общественного порядка. Ежегодно в самый пик сезона на переправе дежурят сотрудники ОМОН, СОБР, однако полномочия Росгвардии намного шире, что позволило бы эффективнее справляться с нарушителями правопорядка. Кроме того, на площадках паромной переправы установят видеонаблюдение.

Нарекания вызывает санитарное состояние территории переправы, работа туалетов. ОГКУ «Дирекция автодорог» и ОАО «Дорожная служба Иркутской области», отвечающим за это, рекомендовано привести территорию в порядок. На совещании было также решено, что площадка паромного комплекса должна быть освобождена от торговых точек, павильонов, кафе. Для придорожного сервиса планируют выделить дополнительный участок земли. Нужна и стоянка для автомобилей.

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