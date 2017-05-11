В Перми всего 10% родителей считают, что в детсадах нет поборов

Общественники Перми провели опрос родителей, чтобы изучить проблему поборов в детских садах. Как рассказали в организации «За права детей на образование», в опросе приняли участие 400 человек, которым задали 13 вопросов. Главный — «Приходилось ли Вам сдавать деньги на обеспечение группы/садика (на игрушки, игры, моющие средства, предметы гигиены, канцтовары)?».

83% мам и пап дали на этот вопрос положительный ответ. Всего 7% сообщили, что принципиально не участвуют в поборах. И только 10% участников опроса сообщили, что в детском саду, который посещает их ребенок, незаконного сбора денег нет.

В числе этих 10% есть родители, которые ежегодно к 1 сентября приносят в детский сад пакет с набором канцтоваров, а в течение учебного года покупают моющие средства (респонденты отметили это в комментариях к вопросу). Таким образом, общественники выяснили, что некоторые мамы и папы попросту не знают о том, чем обязано обеспечивать их детей дошкольное учреждение.