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05:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы назвали доход, за которым начинается бедность

Зарплаты больше трети опрошенных хватает только на продукты.

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил россиян и узнал, за какой границей начинается бедность и как живут они сами. Жители Красноярска считают бедными тех, чей доход на члена семьи менее 17 300 рублей.

Для жителей России, за исключением москвичей — 18 312 рублей. Для жителей Москвы и МО эта граница выше всего: они относят к беднякам тех, чей доход составляет менее 23 787 рублей на человека.

Треть красноярцев считают, что их дохода хватает только на продукты и одежду, 37% — на свою зарплату могут купить себе только продукты, покупка оежды затруднительна, 23% могут позволить себе покупку еды, одежды, бытовой техники без затруднений. А вот 9% горожан не хватает даже на продукты.

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