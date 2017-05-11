Праздничные мероприятия по случаю Дня семьи пройдут в Хабаровске

Хабаровск, 11 мая, AmurMedia.

15 мая в Хабаровском крае отметят Международный день семьи. Большинство акций, тематических конкурсов, тренингов, мастер-классов, книжных выставок пройдут в учебных и медицинских учреждениях региона. К празднику присоединятся и в районах края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

К примеру, в этот день в краевых организациях детства и родовспоможения пройдут «Дни открытых дверей» по вопросам планирования семьи, охраны здоровья женщин и детей, вакцинопрофилактики, поощрения грудного вскармливания. Кроме того, в учреждениях здравоохранения продолжают активно работать «Школы матерей», где психологи, юристы и социальные работники индивидуально консультируют будущих родителей.

Для учащихся школ края в период праздника проходят тематические занятия в рамках реализации социального проекта «Наука семейного счастья», а также фотоконкурс «Вот такая моя семья». С 13 по 16 мая в краевом дворце дружбы «Русь» организована выставка детских рисунков «Моя семья».

Самые спортивные жители региона смогут проверить свою физическую подготовку, приняв участие в акции «Всей семьей на ГТО». В краевой столице она пройдет 03 июня в 11.00 в спортивном комплексе Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Хабаровчанам предстоит выполнить нормативы по подтягиванию, отжиманию, наклону вперед, стоя на гимнастической скамье. Для мужчин подготовлено испытание — «рывок гири» (16 кг).

Кроме того, 15 мая в регионе откроется телефонная горячая линия на тему: «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми». Позвонить можно по телефонам: (4212) 31−13−59, 32−62−49 (министерство социальной защиты населения края), с 10.00 до 17.00. Компетентные специалисты ответят на все интересующие вопросы. В муниципальных районах края организованы мероприятия, направленные на работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.