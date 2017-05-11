В Башкирии прокуратура занялась опасной детской площадкой

В одном из дворов Кушнаренково обнаружили игровую площадку для ребятни, на которой даже находиться детям было опасно. Но вот местные власти почему-то упорно игнорировали эту печальную картину. Пока инициативу не взяли в руки правоохранители.

— Конструкции площадки были разрушены: требовался или ремонт, или вовсе — замена. Жизни и здоровье детей, которые играли здесь, были под угрозой. Но чиновники не реагировали. Поэтому был направлен иск в суд, — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В итоге решение вынесено в пользу надзорного органа, или — по сути — в пользу местной детворы. Сообщается, что вскоре площадку приведут в порядок — а проследит за этим прокуратура.