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06:58 (мск), источник: VN.ru

Фонтаны заработали в Новосибирске

Первый водный каскад в Новосибирске по традиции запустили на площади перед ГПНТБ.

Гидротехнические сооружения готовили несколько месяцев. Их ремонтировали, очищали от грязи, а еще извлекли несколько килограммов монет, которые бросают в воду новосибирцы и гости города.

Сейчас комплексы работают в Первомайском сквере и на улице Орджоникидзе, а фонтан на Михайловской набережной пока не запустили. Разноцветные струи воды взметнутся ввысь в акватории Оби первого июня.

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