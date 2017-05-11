Фонтаны заработали в Новосибирске

Гидротехнические сооружения готовили несколько месяцев. Их ремонтировали, очищали от грязи, а еще извлекли несколько килограммов монет, которые бросают в воду новосибирцы и гости города.

Сейчас комплексы работают в Первомайском сквере и на улице Орджоникидзе, а фонтан на Михайловской набережной пока не запустили. Разноцветные струи воды взметнутся ввысь в акватории Оби первого июня.