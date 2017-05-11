Спортсменка нашла на улице в Омске пакет с блинами для штанги
Приятная находка поджидала спортсменов на одной из улиц города.
Приятная находка поджидала спортсменов на одной из улиц города.
Неизвестный добряк оставил для желающих спортивный инвентарь в пакете на улице с бодрой запиской.
О приятной и неожиданной находке сообщила омичка Яна Форкуш в одном из городских пабликов. Омичка рассказала, что встретила на своем пути пакет, в котором лежали блины для штанги.
Четыре диска разных размеров были аккуратно завернуты в целлофан, а рядом лежала записка: «Кому надо — бери даром! Удачных тренировок!».
Девушка с радостью воспользовалась неожиданным предложением и забрала себе инвентарь. «Один щедрый человек сделал мой день. Лучшая находка для спортсменки. Спасибо тебе», — поблагодарила в соцсетях Яна неизвестного доброго человека.
Не все омичи позитивно отнеслись к ситуации. Некоторые считают, что бесхозные пакеты, лежащие на улицах, лучше не трогать, поскольку под невинные предметы может быть замаскировано взрывное устройство.
Однако все же оптимистов оказалось большинство — горожане оценили добрый поступок омича. Некоторые в шутку заявили, что теперь будут осматривать улицы по пути более внимательно — вдруг щедрый неизвестный оставит еще