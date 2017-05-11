Дождь, мокрый снег и до 11 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сырая, прохладная погода с мокрым снегом и сильным ветром ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Может выпасть до 8 мм осадков, что составляет более 15% месячной нормы осадков, которая для мая равна 51 мм», — уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 7−9, по области — от 6 до 11 градусов. Ветер западной четверти 6−11 м/с.