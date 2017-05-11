Благодатную свадьбу сыграла пара в Новосибирске
Более пяти тысяч браков было зарегистрировано в Новосибирске с начала 2017 года, рассказали специалисты управления по делам ЗАГС Новосибирской области.
Более пяти тысяч браков было зарегистрировано в Новосибирске с начала 2017 года, рассказали специалисты управления по делам ЗАГС Новосибирской области.
За четыре месяца в регионе женились и вышли замуж 10180 человек, а развелись — 8554 человека. Число актовых записей о заключении брака увеличилось на 276 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает
Одна семейная пара из Кировского района Новосибирска отметила благодатную свадьбу — 70 лет совместной жизни.
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Также за четыре месяца 2017 года в торжественной обстановке было зарегистрировано рождение 120 детей, 3774 пары решили отметить заключение брака в торжественной обстановке.
Напомним, музей Новосибирска обнаружил в архивах видеоролик, снятый документалистами в далеком 1976 году. Они нашли самую первую пару, которая сочеталась браком в только что открытом Дворце бракосочетаний. С тех пор в этих стенах сказали «да» более миллиона жителей Новосибирска.