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06:41 (мск), источник: VN.ru

Благодатную свадьбу сыграла пара в Новосибирске

Более пяти тысяч браков было зарегистрировано в Новосибирске с начала 2017 года, рассказали специалисты управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

За четыре месяца в регионе женились и вышли замуж 10180 человек, а развелись — 8554 человека. Число актовых записей о заключении брака увеличилось на 276 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба правительства области.

Одна семейная пара из Кировского района Новосибирска отметила благодатную свадьбу — 70 лет совместной жизни.

— За январь-апрель 2017 года 59 семейных пар региона отметили в торжественной обстановке юбилеи супружеской жизни. Из них 21 пара — золотой юбилей (50 лет совместной жизни), две пары отметили изумрудную свадьбу (55 лет), пять семей — бриллиантовую свадьбу (60 лет), — приводит статистику начальник управления по делам ЗАГС Наталья Шустова.

Также за четыре месяца 2017 года в торжественной обстановке было зарегистрировано рождение 120 детей, 3774 пары решили отметить заключение брака в торжественной обстановке.

Напомним, музей Новосибирска обнаружил в архивах видеоролик, снятый документалистами в далеком 1976 году. Они нашли самую первую пару, которая сочеталась браком в только что открытом Дворце бракосочетаний. С тех пор в этих стенах сказали «да» более миллиона жителей Новосибирска.

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