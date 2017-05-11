Дальнегорск боится решения руководства ДВФУ

По информации корреспондентов газеты «Вечерний Дальнегорск», администрация Дальнегорского городского округа, различные коллективы, студенты и общественность города выступают против намерения руководства ДВФУ ликвидировать филиал в Дальнегорске.

Они уже направили обращения в адрес заместителя председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева, губернатора Приморского края.

В документе говорится о том, что решение пустить филиал под нож будет иметь негативные социальные последствия и идет вразрез с государственной стратегией поддержки моногородов и развития Дальнего Востока.

Напомним, в 2011 году, с образованием Дальневосточного федерального университета, в его структуру вошел и Дальнегорский филиал, который до этого на протяжении многих лет осуществлял подготовку студентов как структурное подразделение ДВГТУ.

Ирина Петрова.