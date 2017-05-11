Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Ювентус» + «Реал» = финал
Между словаками и немцами тает лёд. Итоги дня на ЧМ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
9Юбилей Корейской народной армии
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
07:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Дальнегорск боится решения руководства ДВФУ

В Дальнегорске обеспокоены предполагаемой ликвидацией филиала ДВФУ, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации корреспондентов газеты «Вечерний Дальнегорск», администрация Дальнегорского городского округа, различные коллективы, студенты и общественность города выступают против намерения руководства ДВФУ ликвидировать филиал в Дальнегорске.

Они уже направили обращения в адрес заместителя председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева, губернатора Приморского края.

В документе говорится о том, что решение пустить филиал под нож будет иметь негативные социальные последствия и идет вразрез с государственной стратегией поддержки моногородов и развития Дальнего Востока.

Напомним, в 2011 году, с образованием Дальневосточного федерального университета, в его структуру вошел и Дальнегорский филиал, который до этого на протяжении многих лет осуществлял подготовку студентов как структурное подразделение ДВГТУ.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Камчатцам заморозили тарифы
Коми: президент может уволить директора ФБР по любой причине
Белый дом: Трамп встретится с Эрдоганом 16 мая в Вашингтоне
ЦРУ открыло центр для противодействия ядерной угрозе КНДР
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
Bloomberg назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров мира
Сборная России проведет четвертый матч на чемпионате мира
Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстиции
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта На данный момент коллектив авторов проекта работает над вторым прототипом родстера «Крым»
Hi-Tech
10 самых удивительных космических явлений последнего времени Мы собрали для вас самые интересные явления из далекого космоса
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь