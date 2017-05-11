Новосибирец лишился автомобиля, на котором приехал к приставам

Житель Советского района задолжал 150 тысяч рублей по алиментам дочери и обязан был выплатить бывшей жене 61 тысячу рублей за компенсацию от доли совместно нажитого имущества.

Неплательщик длительное время отказывался перечислять денежные средства в связи с «тяжёлым материальным положением», и на встрече с приставами мужчина попросил жену отозвать исполнительные документы. Приехавшая к приставам бывшая жена отозвала документы о выплате алиментов, однако забыла отозвать документы о втором деле. Поэтому судебные приставы арестовали автомобиль должника, на котором тот приехал.