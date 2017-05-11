Новосибирец лишился автомобиля, на котором приехал к приставам
Судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика, на котором тот приехал на встречу, сообщает
Судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика, на котором тот приехал на встречу, сообщает
Житель Советского района задолжал 150 тысяч рублей по алиментам дочери и обязан был выплатить бывшей жене 61 тысячу рублей за компенсацию от доли совместно нажитого имущества.
Неплательщик длительное время отказывался перечислять денежные средства в связи с «тяжёлым материальным положением», и на встрече с приставами мужчина попросил жену отозвать исполнительные документы. Приехавшая к приставам бывшая жена отозвала документы о выплате алиментов, однако забыла отозвать документы о втором деле. Поэтому судебные приставы арестовали автомобиль должника, на котором тот приехал.