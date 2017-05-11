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07:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Ленинском районе Челябинска остановлено движение трамваев

Коллапс возник из-за поломки одного из вагонов.

В Ленинском районе Челябинска остановлено движение трамваев в сторону центра города. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Примерно в 8:20 произошла поломка трамвая № 18, следующего по улице Дзержинского в сторону кинотеатра «Аврора». Из-за этого все трамваи, ехавшие в центр, остановились в районе остановки «улица Эстонская». Движение восстановится, когда неисправный вагон отбуксируют.

Проблема в том, что на этом участке дороги ходят только трамваи, поэтому пассажиры вынуждены либо идти до ближайшей транспортной артерии пешком, либо ждать восстановления движения.

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