В Ленинском районе Челябинска остановлено движение трамваев
Коллапс возник
Коллапс возник
В Ленинском районе Челябинска остановлено движение трамваев в сторону центра города. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Примерно в 8:20 произошла поломка трамвая № 18, следующего по улице Дзержинского в сторону кинотеатра «Аврора».
Проблема в том, что на этом участке дороги ходят только трамваи, поэтому пассажиры вынуждены либо идти до ближайшей транспортной артерии пешком, либо ждать восстановления движения.