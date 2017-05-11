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07:13 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске цены на бензин побили новые рекорды

Подорожание составило от 50 до 70 копеек.

Источник: Reuters

Цены на бензин в Красноярске побили новый рекорд — цена литра АИ-92 превысила планку в 35 рублей, а АИ-95 и вовсе продают за 38 рублей. Как рассказали Newslab.ru автомобилисты, очередное изменение цен они заметили сегодня утром на сети АЗС «25 часов» — подорожание составило от 50 до 70 копеек. Остальные сети АЗС пока еще продолжают продавать бензин по прежним ценам.

Напомним, с конца февраля на заправках сети «25 часов» АИ-92 продавали за 34,50 рублей, а АИ-95 — за 37,50 рублей. Сегодня литр самого популярного у автовладельцев топлива марки АИ-92 стоит уже 35,20 рублей, а АИ-95 отпускают за 38 рублей.

Отметим, это новый рекорд цен на бензин в Красноярске. Предыдущий рекорд заправщики установили в 2015 году, когда впервые стали продавать АИ-92 за 34,5 рубля, но после на какое-то время снизили цены.

Напомним, в последний раз бензин в Красноярске дорожал в середине марта.

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В Красноярске цены на бензин побили новые рекорды
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