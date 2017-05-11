Организации Иркутска приглашают принять участие в сборе макулатуры

Весной 2017 года в Иркутске в рамках Года Экологии пройдёт масштабная экологическая акция по сбору макулатуры «Зелёная пятница». Акция стартовала в Международный День Земли под эгидой ООН 22 апреля по всему миру.

Экологический проект проводится уже в восьмой раз и приглашает организации присоединиться и начать сбор макулатуры в офисах. Участие в акции позволит заявить о социальной ответственности компании, развить экологическую культуру в организации.

Чтобы принять участие в акции «Зелёная пятница», нужно зарегистрироваться на сайте www.spasi-derevo.ru. После регистрации участники получат на указанный электронный адрес подробную инструкцию по организации сбора макулатуры в офисе, а также промо материалы. Начиная с 22 мая проект «Спаси дерево» вывезет бумагу в переработку, заранее согласовав дату и удобное время вывоза. Участие и вывоз абсолютно бесплатны!