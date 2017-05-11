На выходных в Приморье будет холодно и дождливо

В субботу, 13 мая, циклонический вихрь будет медленно смещаться над северо-восточным Китаем, а его фронтальные разделы выйдут на территорию Приморского края, вызывая дожди различной интенсивности. Температурный фон ночью +3…+9 °С, максимальная температура воздуха днём +10…+19 °С.

На северо-восточные и восточные районы распространится гребень охотского антициклона, в этих районах ожидается облачная, холодная погода, дожди маловероятны. Температура воздуха ночью −2…+4 °С, днём прохладно, +6…+9 °С.

В воскресенье, 14 мая, холодный тропосферный вихрь будет смещаться над краем, дождливая, прохладная погода сохранится. Фон температуры воздуха еще понизится на 2−3 градуса.