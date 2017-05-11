В Приморье начали находить рыбные продукты с запахом спирта
Приморье стали всё чаще обнаруживать партии рыбной продукции со вкусом и запахом спирта.
Приморье стали всё чаще обнаруживать партии рыбной продукции со вкусом и запахом спирта.
Если раньше специалисты Россельхознадзора сталкивались с такой рыбой раз в месяц, то сейчас в неделю находят
Только за последнюю неделю Россельхознадзор забраковал пять партий пресервов из сельди в различных видах заливок, печёные головы кеты и рыбный рулет горячего копчения.
Причины возникновения спиртового запаха специалисты назвать не могут. Раньше подобных случаев почти не было, отмечают они.