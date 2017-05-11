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07:17 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье начали находить рыбные продукты с запахом спирта

Приморье стали всё чаще обнаруживать партии рыбной продукции со вкусом и запахом спирта.

Если раньше специалисты Россельхознадзора сталкивались с такой рыбой раз в месяц, то сейчас в неделю находят пять-семь партий с запахом спирта, отчитались в краевом ведомстве.

Только за последнюю неделю Россельхознадзор забраковал пять партий пресервов из сельди в различных видах заливок, печёные головы кеты и рыбный рулет горячего копчения.

Причины возникновения спиртового запаха специалисты назвать не могут. Раньше подобных случаев почти не было, отмечают они.

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В Приморье начали находить рыбные продукты с запахом спирта
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