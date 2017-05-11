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07:19 (мск), источник: VLADNEWS

Южноамериканских староверов пытаются перевезти на российский Дальний Восток

Минвосток и АРЧК ДВ продолжают привлечение бывших граждан страны в макрорегион.

Минвостокразвития и АРЧК ДВ планируют запустить службу адаптации по переселению соотечественников из-за рубежа в дальневосточные регионы. Об этом заявил замглавы минвостока Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

— В июне мы планируем создать эту службу и запустить ее в работу. Задачами службы будет являться помощь как гражданам других государств, которые только хотят переехать в Россию, так и тем, кто уже переехал на Дальний Восток, — сказал Качаев.

В первые месяцы служба адаптации будет работать в «пилотном режиме» и оказывать поддержку староверам, прибывающим на Дальний Восток. Для этого будет организована «горячая линия» по телефону и в интернете. По словам замминистра, любой человек сможет задать вопросы профессиональным юристам, которые будут работать на «горячей линии».

— Главная задача службы адаптации — максимально сократить все издержки, которые возникают у людей, которые переселяются из одной страны в другую. Надо помочь новым гражданам РФ в получении существующих мер поддержки, коммуникации с различными органами власти. Мы должны сопроводить их на начальном этапе адаптации, — отметил замминистра.

Служба адаптации поможет сформировать пакет документов, необходимых для переезда в Россию, и окажет содействие в размещении в пределах макрорегиона.

В дальнейшем планируется закреплять за переезжающими семьями кураторов от региональных администраций. Эти кураторы будут оказывать содействие в конкретном муниципальном образовании, в котором станут жить переселенцы.

— Это помощь в получении образования, поиска соответствующего детского сада для детей, регистрацией в поликлиниках. То есть весь круг обычных бытовых вопросов, — подчеркнул Сергей Качаев. — Придется индивидуально работать с каждым человеком, помогая ему решить ежедневные проблемы.

Программа по переселению соотечественников из-за рубежа действует с 2006 года. Участникам предоставляется помощь в размере 240 тысяч рублей. Их членам семьи — по 120 тысяч рублей. Эти деньги они могут направить на любые цели. Также государство обеспечивает участникам программы переселения оплату переезда, провоза багажа, компенсацию платежей, связанных с оформлением гражданства. В рамках этой программы есть особые условия для переселения в ДФО. Осуществляется больший размер финансовой помощи. В 2016 году благодаря реализации программы на Дальний Восток переехало более 7 тысяч человек.

По словам Качаева, одна из задач ведомства — организовать работу в тех странах, откуда едут переселенцы. Такая работа уже проводится при участии АРЧК ДВ в загранучреждениях МИД РФ в Боливии и Уругвае. Он отметил, что наибольшее количество староверов, находящихся за пределами России, проживает именно в Южной Америке. По данным МИД России в Боливии сегодня находится около 3 тысяч староверов, в Бразилии располагаются 7 крупных общин староверов, в Аргентине проживает 8 семей староверов, в Уругвае более 200 староверов. Также крупные общины староверов находятся в Австралии, на Аляске, в Канаде и в Европе.

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