В Новосибирске с лета ограничат и запретят остановку транспорта

На участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной с начала лета остановка транспорта запрещена.

«Решение приняли для исключения заторов и пробок, а также для безопасности движения на дорогах» — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также сообщили, что с 1 июня будет увеличена зона, на которой ограничат остановку транспорта по нечетной стороне ул. Ключ-Камышенское Плато. Это коснётся территории от въезда к Военному институту до пересечения с дорогой на Детско-юношеский центр «Планетарий».

Это сделают для свободного передвижения тяжелой военной техники, после обращения командования Новосибирского военного института.