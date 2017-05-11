В Новосибирске с лета ограничат и запретят остановку транспорта
Это коснётся улицы Станционной и
Это коснётся улицы Станционной и
На участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной с начала лета остановка транспорта запрещена.
«Решение приняли для исключения заторов и пробок, а также для безопасности движения на дорогах» — рассказали в
Также сообщили, что с 1 июня будет увеличена зона, на которой ограничат остановку транспорта по нечетной стороне ул.
Это сделают для свободного передвижения тяжелой военной техники, после обращения командования Новосибирского военного института.