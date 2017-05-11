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07:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске с лета ограничат и запретят остановку транспорта

Это коснётся улицы Станционной и Ключ-Камышенское Плато.

На участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной с начала лета остановка транспорта запрещена.

«Решение приняли для исключения заторов и пробок, а также для безопасности движения на дорогах» — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также сообщили, что с 1 июня будет увеличена зона, на которой ограничат остановку транспорта по нечетной стороне ул. Ключ-Камышенское Плато. Это коснётся территории от въезда к Военному институту до пересечения с дорогой на Детско-юношеский центр «Планетарий».

Это сделают для свободного передвижения тяжелой военной техники, после обращения командования Новосибирского военного института.

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