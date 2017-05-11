В Третьяковке стартуют бесплатные экскурсии о русском искусстве ХХ века

Третьяковская галерея на Крымском Валу впервые начнет проводить бесплатные «интенсивные» экскурсии по экспозиции русского искусства ХХ века. Москвичей и туристов будут знакомить с ключевыми произведениями Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Александры Экстер, Наталии Гончаровой и других художников. Посетителям Новой Третьяковки также расскажут о людях и событиях эпохи, которые повлияли на творчество этих мастеров. Первая бесплатная экскурсия состоится 16 мая, регистрация откроется 12 мая.

Оставить заявку на участие можно будет по ссылке, которую разместят на официальном сайте Третьяковской галереи. Там же желающие смогут найти информацию о датах следующих экскурсий и способах записи. Предполагается, что они будут проходить ежедневно до середины июня. Если экскурсии окажутся востребованными, проект могут продлить.

Гиды-волонтеры Новой Третьяковки будут принимать по три бесплатные группы из 15 человек в день: в 15:00, 17:00 и 19:00 (в дни работы музея до 21:00. — Прим. mos.ru).

«Запись на экскурсию даст право также получить 50-процентную скидку на входной билет в музей», — пояснили в Третьяковской галерее.

В пресс-службе добавили, что экскурсии проводятся в рамках проекта «Интенсив XX». Это совместный проект Третьяковки и Московского метрополитена. В метро был запущен тематический поезд, посвященный истории русского искусства XX века. Преобразилась и станция метро «Парк культуры» Кольцевой линии. На ней можно увидеть фрагменты картин из собрания Новой Третьяковки. Сейчас идет третий этап «Интенсива XX». Оформление станции выполнено по мотивам картин отечественных художников 1960—1990-х годов.

На «Парке культуры» можно увидеть многие известные произведения. Среди них — «Айдан» Таира Салахова, «Проект очков для каждого советского человека» Леонида Сокова, «Двое» Виктора Попкова, «Московская вечеринка» Виктора Пивоварова и «Пакет молока» Игоря Шелковского. Проект включает три этапа, до этого в метро можно было увидеть произведения авангарда и советского реалистического искусства. Нынешний этап продлится до конца июня.