Прокуратура проверит детский сад, на который родители пожаловались из-за синяков у детей

«В ходе проверки будет дана оценка безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне жительница Омска Анна Волоскович пожаловалась в соцсетях, что в ясельной группе, куда ходит и ее ребенок, все дети возвращаются домой с ушибами, синяками и укусами. Более того, малыши стали более агрессивными и боятся ходить в сад.