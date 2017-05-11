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07:26 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура проверит детский сад, на который родители пожаловались из-за синяков у детей

Прокуратура Омской области организовала проверку по появившейся в СМИ информации о жалобах родителей на появление у детей синяков после посещения детского сада в Ленинском округе Омска.

«В ходе проверки будет дана оценка безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне жительница Омска Анна Волоскович пожаловалась в соцсетях, что в ясельной группе, куда ходит и ее ребенок, все дети возвращаются домой с ушибами, синяками и укусами. Более того, малыши стали более агрессивными и боятся ходить в сад.

Девушка также заявила, что один из малышей рассказал, что во время тихого часа детей бьет и кусает няня.

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