Правительство Иркутской области заменило все коммерческие кредиты на бюджетные к 1 мая 2017 года. Общий объем госдолга региона сейчас составляет 13,67 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал «Открытый бюджет».

По информации на 1 апреля объем кредитов коммерческих банков равнялся 400 млн рублей, в свою очередь, бюджетные кредиты — 8,28 млрд рублей.

На 1 мая бюджетные кредиты составляли 8,67 млрд (63,4% от общего объема госдолга), 5 млрд рублей (36,6%) — ценные бумаги.