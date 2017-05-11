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07:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области заменило все коммерческие кредиты на бюджетные

Госдолг региона оценивается в 13,67 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области заменило все коммерческие кредиты на бюджетные к 1 мая 2017 года. Общий объем госдолга региона сейчас составляет 13,67 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на портал «Открытый бюджет».

По информации на 1 апреля объем кредитов коммерческих банков равнялся 400 млн рублей, в свою очередь, бюджетные кредиты — 8,28 млрд рублей.

На 1 мая бюджетные кредиты составляли 8,67 млрд (63,4% от общего объема госдолга), 5 млрд рублей (36,6%) — ценные бумаги.

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