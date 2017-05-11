Спасатели продолжают следить за подъемом воды на Амуре

По мере продвижения паводка и вскрытия реки Амур специалисты перемещаются в населенные пункты ниже по течению реки. Их главная задача — мониторинг и обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод. Об этом ИА «Дейта» сообщили в региональном ГУ МЧС.

В настоящее время граница вскрытия на реке Амур находится в 14 км выше населенного пункта Сусанино в Ульчском районе, в 70 км выше гидропоста в селе Тахта. Паводок сопровождается незначительными повышениями уровней воды, в результате чего пойма реки у Тахты подтоплена на 60 см, у с. Богородское пойма — на 1,6 м, при этом отметок неблагоприятного явления уровни воды не достигли. По состоянию на 07.00 местного времени 11 мая гидрологическая обстановка стабильная, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Сотрудниками МЧС России организована работа с администрациями населенных пунктов Богородское и Сусанино, проводится обход для информирования населения. Также специалистами ведётся обследование русла реки Амур, организован постоянный замер уровня воды по вешкам. В рамках межведомственного взаимодействие отлажен обмен информацией с представителями различных ведомств, предприятий, сельских поселений для оперативного реагирования на возможное изменение обстановки и принятия необходимых мер.

Улугбек Тимуридов.