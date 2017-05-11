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10:17 (мск), источник: Volga News

Назначаются дополнительные рейсы паромной переправы между Самарой и Рождествено

На паромной переправе 11 мая будет организован дополнительный рейс в 19.00 — из села Рождествено в Самару (Октябрьский спуск).

Также, по информации Самарского речного пассажирского предприятия, 12 мая будет организован дополнительный рейс в 22.30 от Октябрьского спуска до Рождествено.

Тарифы на грузопассажирские перевозки на паромной переправе можно изучить по ссылке.

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