Участники флешмоба в Иркутске выстроятся в цифру «80» в честь юбилея Приангарья

Участники флешмоба, посвященного юбилею Иркутской области, выстроятся в цифру «80». Акция пройдет 14 мая на площади у памятника Александру III в столице региона. Начало мероприятия в 14.00. Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Жители Иркутска и гости города смогут передать видеоприветы своим родственникам, друзьям или знакомым, которые когда-то уехали из Приангарья и сейчас живут в Москве.

«Участники флешмоба выстроятся в цифру “80” и запустят в небо 80 воздушных шаров», — сообщили в пресс-службе.

Для тех, кто не сможет принять участие в флэшмобе, есть возможность направить свои видеролики, продолжительностью не более 30 секунд, адресованные землякам, по электронной почте до 14 мая включительно.

19 мая в парке имени Горького в Москве в честь юбилея региона состоятся Дни Иркутской области. В рамках празднования на экране будут транслироваться видеоприветы жителей Приангарья.