1 июня в Красноярске пройдет традиционное детское карнавальное шествие

Традиционный Детский карнавал пройдет в Красноярске 1 июня, сообщили организаторы. Проспект Мира будет закрыт для автомобилей и открыт для детей с 10:00 до 14:00.

В этом году тема карнавала — экология, тема карнавального шествия — «В мире животных».

С 12:00 до 13:30 праздничная колонна пройдет по проспекту Мира от улицы Горького до Театральной площади. Заявки на участие уже подали более 70 команд. Ожидается, что шествием по центру города пройдут не менее 2000 человек. Традиционно в карнавале участвуют детские сады, школы, развивающие центры, а также все желающие. Чтобы пройти в карнавальной колонне, достаточно заранее подать заявку и приготовить костюм на тему праздника.

Участников карнавального шествия оценят по нескольким номинациям: «Парк Юрского периода», «Волшебные животные», «Зеленая планета», «Лучший дизайн костюмов». В номинации «Лучшая ресайкл-идея» будут оценивать костюмы, созданные из использованных материалов — бутылок, пластика, полиэтилена.

Особенность этого года — «Большой детский день» на Театральной площади. Детей и их родителей ждет шоу-программа, интерактивные площадки и классные призы. С 13:30 здесь пройдет награждение участников карнавала. Игровые и зрелищные локации на верхней и нижней террасах будут работать до 18:00.

Детский карнавал в Красноярске проходит ежегодно в честь Дня защиты детей. Событие проходит вот уже 12 лет, в прошлом году красноярский Детский карнавал получил национальную премию «Лучшее региональное событие 2016 в России».