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07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Следователи рассказали о 15-летней красноярке с неприличной тату на груди

По данным ведомства, девушка уже состоит на учете в органах.

Красноярские следователи рассказали о результатах проверки инцидента с 15-летней школьницей, которой на вечеринке «набили» неприличную татуировку. На груди девушки «нарисовали» мужской половой орган. После резонанса в социальных сетях проверкой занялись сотрудники СК РФ по Красноярскому краю.

В ведомстве подтвердили, что татуировка действительно «набита», а не нарисована маркером. Сама девушка приличным поведением не отличается — она состоит на учете в правоохранительных органах за мелкие кражи. Ее мама работает педагогом, однако она не может найти общий язык с дочерью после того, как та попала в плохую компанию.

Теперь следователям предстоит восстановить события, которые происходили на вечеринке. Важно понять, сама ли школьница попросила сделать «наколку» или ее заставили те, кто был на вечеринке. Сама девушка говорит, что сама попросила сделать такое тату.

В скором времени в отношении красноярки будет проводиться медицинская экспертиза. После этого девушка сможет отправиться к мастеру, чтобы исправить неприличный рисунок на груди.

Напомним, в начале мая после одной из вечеринок в Красноярске в социальных сетях появились развратные фотографии подростков. Главной фигурой была девушка, которая демонстрировала неприличную татуировку на груди. По рассказам участников вечеринки, парни сорвали с девушки одежду и держали руки, чтобы та не сопротивлялась. Один из них «набил» на груди изображение мужского полового органа. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

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