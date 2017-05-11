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07:59 (мск), источник: Вести Иркутск

На Байкале снимают фильм об астероидной опасности для Земли

На Байкале документалисты из Южной Америки начали снимать полнокупольный фильм об астероидной опасности для Земли.

Источник: Вести Иркутск

Картина называется «От Чиксулуба к Тунгуске». Это совместный проект съёмочной группы из Мексики, иркутского планетария и Байкальского музея. Накануне они рассказали об экспедиции. В своём фильме исследователи расскажут о влиянии на планету столкновений с астероидами. Съёмки проходят на Байкале и в районе падения тунгусского метеорита. Затем продолжатся на полуострове Юкатан. Где после падения мексиканского метеорита образовался огромный кратер. Предполагается, что это космическое тело стало причиной исчезновения динозавров. Фильм «От Чиксулуба к Тунгуске» покажут в планетариях мира. И конечно же, в Прибайкалье.

— Выпуская этот фильм к 110-летию тунгусского события, хотим привлечь человечество к проблемам астероидной опасности. Показав вот эти два региона. Их разницу, их схожесть. И два эти события, которые запечатлены в биологической и геологической истории Земли и на памяти современного поколения человечества, — говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

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