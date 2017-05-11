На Байкале снимают фильм об астероидной опасности для Земли
На Байкале документалисты из Южной Америки начали снимать полнокупольный фильм об астероидной опасности для Земли.
На Байкале документалисты из Южной Америки начали снимать полнокупольный фильм об астероидной опасности для Земли.
Картина называется «От Чиксулуба к Тунгуске». Это совместный проект съёмочной группы из Мексики, иркутского планетария и Байкальского музея. Накануне они рассказали об экспедиции. В своём фильме исследователи расскажут о влиянии на планету столкновений с астероидами. Съёмки проходят на Байкале и в районе падения тунгусского метеорита. Затем продолжатся на полуострове Юкатан. Где после падения мексиканского метеорита образовался огромный кратер. Предполагается, что это космическое тело стало причиной исчезновения динозавров. Фильм «От Чиксулуба к Тунгуске» покажут в планетариях мира. И конечно же, в Прибайкалье.
— Выпуская этот фильм к 110-летию тунгусского события, хотим привлечь человечество к проблемам астероидной опасности. Показав вот эти два региона. Их разницу, их схожесть. И два эти события, которые запечатлены в биологической и геологической истории Земли и на памяти современного поколения человечества, — говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.