На Байкале снимают фильм об астероидной опасности для Земли

Картина называется «От Чиксулуба к Тунгуске». Это совместный проект съёмочной группы из Мексики, иркутского планетария и Байкальского музея. Накануне они рассказали об экспедиции. В своём фильме исследователи расскажут о влиянии на планету столкновений с астероидами. Съёмки проходят на Байкале и в районе падения тунгусского метеорита. Затем продолжатся на полуострове Юкатан. Где после падения мексиканского метеорита образовался огромный кратер. Предполагается, что это космическое тело стало причиной исчезновения динозавров. Фильм «От Чиксулуба к Тунгуске» покажут в планетариях мира. И конечно же, в Прибайкалье.

— Выпуская этот фильм к 110-летию тунгусского события, хотим привлечь человечество к проблемам астероидной опасности. Показав вот эти два региона. Их разницу, их схожесть. И два эти события, которые запечатлены в биологической и геологической истории Земли и на памяти современного поколения человечества, — говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.