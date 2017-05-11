К лету — готов! Или нет&hellip
Скоро наступит лето. После холодной зимы и слякотной весны, это одно из самых долгожданных времен года.
Скоро наступит лето. После холодной зимы и слякотной весны, это одно из самых долгожданных времен года.
Истосковавшись по теплу, многие на выходных будут собираться за городом на природе, отправятся на озера покупаться и погреться на солнышке. Некоторые засобираются в отпуска, в теплые края или к морю. Лето — это период, когда всем хочется, отправляясь на природу или на пляж, произвести впечатление своей красивой фигурой.
Корреспондент «АиФ — Кузбасс» отправился в
Поставьте цель.Василиса Верлан
Василиса Верлан, исполнительный директор ООО «Бодрость», директор
Через месяц занятий человек будет ощущать положительные изменения в организме, но видимый результат он получит примерно через три месяца. За это время
Сейчас, когда большая часть людей мало двигается, повышение физической активности очень положительно влияет на здоровье и на продолжительность здоровой и бодрой жизни.
Меньше есть или больше двигаться?Олеся Кирасова
Как считает Олеся Кирасова, директор фитнес клуба «Атлетик Сити», правильное питание при занятиях в фитнес клубе гарантирует 70% успеха. Нужно исключить из рациона продукты, содержащие сахар: торты, пирожные, шоколадки, хлебобулочные изделия, пиццы, йогурты, суши- роллы.
Девушкам: нужно ограничить себя до трех приемов пищи в день: завтрак, обед и ужин (через 4 часа), а между приемами пить воду. И убрать бесконтрольное жевание. (т.е перестать бесконтрольно есть конфеты, печенье и сладости). Между приемами пищи нужно пить воду.
Парням необходимо питание, богатое белком и сложными углеводами. Важно употреблять только натуральные продукты: свежие овощи и фрукты, вареное и тушеное мясо, рыбу. Лучше готовить простые блюда, без огромного количества ингредиентов.
Как парням, так и девушкам достаточно трех тренировок в неделю, на протяжении трех месяцев, чтобы увидеть
С нынешним беспокойным ритмом жизни, с сидячей работой и бесконечными стрессами важно находить время для поддержания себя в хорошей физической форме, ведь это, как отмечают наши собеседницы, прежде всего здоровье, которое как известно бесценно, а уже потом отменная и привлекательная фигура.