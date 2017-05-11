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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

К лету — готов! Или нет&hellip

Скоро наступит лето. После холодной зимы и слякотной весны, это одно из самых долгожданных времен года.

Истосковавшись по теплу, многие на выходных будут собираться за городом на природе, отправятся на озера покупаться и погреться на солнышке. Некоторые засобираются в отпуска, в теплые края или к морю. Лето — это период, когда всем хочется, отправляясь на природу или на пляж, произвести впечатление своей красивой фигурой.

Корреспондент «АиФ — Кузбасс» отправился в фитнес-клубы города Кемерово и узнал, что нужно сделать, чтобы привести себя в форму к лету.

Поставьте цель.

Василиса Верлан

Василиса Верлан, исполнительный директор ООО «Бодрость», директор фитнес-клуба «Малибу» считает, что прежде всего, человеку нужно определиться, чего он хочет, поставить какую-то цель. Потому как подготовка к лету у всех разная. Для одних приоритетная цель — похудеть. Для других — наоборот набрать форму. Третьи хотят повысить свою выносливость. В зависимости от целей можно подобрать программы тренировок и выбрать любой доступный вид физической активности. Если говорить о примитивных, но быстрых приемах подготовки, то самое простой способ — это увеличить двигательную активность любым доступным способом. Когда установится хорошая погода, тренироваться можно будет на открытом воздухе: простая ходьба, пробежки. Можно отправиться в тренажерный зал, купить клубную карту и начать заниматься. Важно понимать, что занятия должны быть не хаотичными, от случая к случаю, а систематическими. В идеале человек должен заниматься круглый год, от одного лета к другому.

Через месяц занятий человек будет ощущать положительные изменения в организме, но видимый результат он получит примерно через три месяца. За это время кардио-респираторная система станет работать лучше, укрепятся мышцы, пропадут проблемы с давлением, уходят боли в спине. Очень важно понимать, что занятия фитнесом и здоровый образ жизни не должны быть бессистемными, не нужно это делать набегами: к лету, к свадьбе, к отпуску. Это должно войти в привычку, и только тогда положительный результат будет заметен в течение длительного периода времени.

Сейчас, когда большая часть людей мало двигается, повышение физической активности очень положительно влияет на здоровье и на продолжительность здоровой и бодрой жизни.

Меньше есть или больше двигаться?

Олеся Кирасова

Как считает Олеся Кирасова, директор фитнес клуба «Атлетик Сити», правильное питание при занятиях в фитнес клубе гарантирует 70% успеха. Нужно исключить из рациона продукты, содержащие сахар: торты, пирожные, шоколадки, хлебобулочные изделия, пиццы, йогурты, суши- роллы.

Девушкам: нужно ограничить себя до трех приемов пищи в день: завтрак, обед и ужин (через 4 часа), а между приемами пить воду. И убрать бесконтрольное жевание. (т.е перестать бесконтрольно есть конфеты, печенье и сладости). Между приемами пищи нужно пить воду.

Парням необходимо питание, богатое белком и сложными углеводами. Важно употреблять только натуральные продукты: свежие овощи и фрукты, вареное и тушеное мясо, рыбу. Лучше готовить простые блюда, без огромного количества ингредиентов.

Как парням, так и девушкам достаточно трех тренировок в неделю, на протяжении трех месяцев, чтобы увидеть какие-то положительные результаты.

С нынешним беспокойным ритмом жизни, с сидячей работой и бесконечными стрессами важно находить время для поддержания себя в хорошей физической форме, ведь это, как отмечают наши собеседницы, прежде всего здоровье, которое как известно бесценно, а уже потом отменная и привлекательная фигура.

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