Жителям Комсомольска расскажут о регистрации прав на недвижимость

Консультации проведут специалисты отдела управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по краю. Обратиться к ним можно будет с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:45. Телефон: 8 (4217) 54−16−92 , сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.