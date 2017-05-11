Жителям Комсомольска расскажут о регистрации прав на недвижимость
15 мая для комсомольчан организуют горячую линию по вопросам регистрации прав на недвижимость. Также желающим расскажут о порядке уплаты госпошлины и других значимых моментах.
15 мая для комсомольчан организуют горячую линию по вопросам регистрации прав на недвижимость. Также желающим расскажут о порядке уплаты госпошлины и других значимых моментах.
Консультации проведут специалисты отдела управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по краю. Обратиться к ним можно будет с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:45. Телефон: