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08:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Комсомольска расскажут о регистрации прав на недвижимость

15 мая для комсомольчан организуют горячую линию по вопросам регистрации прав на недвижимость. Также желающим расскажут о порядке уплаты госпошлины и других значимых моментах.

Консультации проведут специалисты отдела управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по краю. Обратиться к ним можно будет с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:45. Телефон: 8 (4217) 54−16−92, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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