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10:31 (мск), источник: Новая Кубань

Водитель не дождался властей и сам отремонтировал краснодарскую дорогу

Жители ул. Фурманова благодарят инициативного гражданина в социальных сетях.

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. После резонансных заявлений кубанских властей о долгожданном ремонте краснодарских дорог, жители ул. Фурманова обрадовались, что праздник наступит и на их улице.

Граждане неоднократно обращались в соответствующие органы с просьбой привести в порядок разбитое асфальтное покрытие. В один прекрасный день к ним приехали специалисты и засыпали ямы гравием.

Следует отметить, что этот участок не входит в перечь объектов, на которых запланирован ремонт дорожного покрытия в 2017 году.

Выяснилось, что благодарить за инициативу краснодарцам необходимо неизвестного мужчину. Об этом сообщили модераторы одной из кубанских социальных сетей. Водитель устал ездить по разбитой улице на своей Audi и занялся благотворительностью, вложив в ремонт дороги свои деньги.

 — Спасибо ему за это! — поблагодарили пользователи в интернете.

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